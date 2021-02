Hoy he advertido que @el_pais me ha robado una foto en un artículo

de @danilareq. Aunque han tenido la decencia de firmarla, no deja de ser un robo de mi trabajo. Lo más curioso (lo que más me toca las pelotas) es que este mismo trabajo lo ofrecí a un editor de @elpais_foto el pasado mes de mayo, 2020. Nunca obtuve respuesta. Como freelance, estas situaciones son muy comunes, pero no dejan de enfadar. Es mucho el esfuerzo que ponemos en sacar cuatro perras para sobrevivir en una industria en declive, siendo autónomo, como para que grandes medios se sientan con el derecho a usar tu trabajo…