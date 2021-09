Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer

Pero entonces… ¿hoy con quién he desayunado? Mamá creo que estaba. Si estaba, estaba muy callada, lo que es de agradecer. Pues entonces ha sido con Enrique con el que he desayunado, claro. Sí. Que le he dicho que siga apretando, que al Pelele lo tenemos controladísimo y entonces ha llamado Gumbau y me ha dicho que la concesión es nuestra y que se votaba hoy. Hoy. Claro. Entonces fue ayer que hablé con él. Sí. Es verdad. Ya me acuerdo. Que tuve que esperar a mamá, que siempre le da por ir al baño cuando nos estamos marchando.