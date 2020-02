Hoy aprendí que no todos tienen un monólogo interno y me han arruinado el día [ENG]

Mi día se arruinó ayer cuando me topé con un hecho divertido que me dejó pasmado. Ayer vi este tweet que decía que no todos tienen un monólogo interno en su cabeza. Toda mi vida he podido escuchar mi voz en mi cabeza y decir frases completas como si estuviera hablando en voz alta. Pensé que todos experimentaban esto, así que no creí que pudiese ser cierto.