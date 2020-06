El “hotel” más cutre del Londres victoriano: una cuerda entre dos paredes para dormir colgado  

En el Londres victoriano podías dormir colgado sobre una cuerda enganchada entre dos pareces por la mitad de precio: dos peniques. Esta modalidad era la predilecta de marineros, borrachos y otras gentes de mal vivir, que se gastaban sus últimos peniques en dormir la mona de esta guisa. De ahí viene la palabra “hangover” (resaca) y la frase “sleep tight, don’t let the bed bugs bite” (“duerme estirado [la cuerda], no dejes que te piquen las chinches”).