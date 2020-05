“Los hospitales no pueden permitirse por un repunte otro parón de servicios”

“No tiremos por la borda el trabajo hecho hasta ahora. El virus no se ha ido y está en nuestras manos tenerlo controlado. La prevención evita muertes y los hospitales no pueden permitirse volver a paralizar el resto de servicios ante un nuevo aumento de casos. No queremos volver atrás”, es el contundente mensaje de este especialista en críticos del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).