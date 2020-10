Los hospitales se están robando enfermeras en Barcelona, Toledo, Madrid... No hay suficientes

la Covid-19 ha puesto en evidencia que son imprescindibles. Y no les encuentran. Obligados a llevarse a las enfermeras de un lado a otro. Cerrar para poder abrir. Y en el mercado no quedan. De ahí los robos de profesionales que varios hospitales reconocen pero piden que no se les cite. El hospital Clínic tuitea su llamamiento: “Se busca personal de enfermería de críticos (...) Podrás integrarte en un hospital líder e innovador con un gran equipo y participar en proyectos punteros. Ven a trabajar al #CLÍNIC”