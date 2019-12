Un hospital público de Valladolid realiza el primer implante en el mundo de prótesis cardíacas sin cirugía

El Hospital Clínico de Valladolid ha realizado el primer implante en el mundo de dos prótesis cardíacas a través de catéter, lo que ha permitido que no fuera necesaria la cirugía, para la sustitución de dos válvulas de un mismo paciente que se encontraban dañadas. El doctor Amat, uno de los integrantes del equipo que ha desarrollado esta investigación durante más de una década, explicó que este “caso novedoso” se ha desarrollado gracias al empleo de tecnologías que no son nuevas, pero que se han aplicado a “un problema que hasta ahora no se...