Un hospital británico usa por primera vez hijabs desechables

El Hospital Royal Derby se ha convertido en el primer centro de Reino Unido que utiliza hijabs desechables. La idea llegó de la mano de Farah Roslan, doctora musulmana originaria de Malasia que se encuentra en prácticas. Siguiendo su religión, utilizaba el hijab tradicional en presencia de hombres que no sean la familia. Roslan reconoció que la situación le había causado algún problema: "Obviamente, no era limpio e ideal.No me sentía cómoda quitándomelo". Por eso, expuso a la dirección la idea y ahora esperan que otros centros adopten la medida