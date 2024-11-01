edición general
El horticultor autosuficiente

Este libro, publicado en 1978, cuando todavía no habían nacido los que ahora van de hipsters y amantes del do-it-yourself, es la auténtica Biblia para cualquiera que pretenda tener un huerto.

3 comentarios
Pertinax
Lo tuve en mis manos en los 70, un mito junto a aquella revista cuyo nombre no recuerdo. De cuando mis tíos eran jipis comunales y pasaba los veranos en su baserri.

Ahora son jubilados de derechas. Si tienes un problema y puedes encontrarlos, quizás puedas contratarlos.
Pertinax
#1 Integral, que no me salía.
ehizabai
Gran libro, lo tengo guardado como si fuera oro. Lo básico para empezar.
