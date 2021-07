Un hombre gana la lotería y lo oculta 10 años al temer que su hermana lo done a la Iglesia

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Hace 10 años, un estadounidense ganó 46 millones de euros jugando a la lotería. Pero en vez de celebrarlo decidió ocultarlo a su familia y amigos. "Gané más de 55 millones en la lotería, pero no se lo dije a mis amigos ni a mi familia. ¿Hice lo correcto?". "No he donado dinero a nadie ni a ninguna organización. Tampoco he pensado en prestar dinero a amigos y familiares, pase lo que pase. Si lo hiciera, estaría arruinado" dice el hombre de 67 años que confesó que tenía miedo de que su hermana le obligase a donar parte de su fortuna a la Iglesia.