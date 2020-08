Un hombre detenido por malos tratos: "Es mi mujer, no puedo creer que por dos patadas me vayáis a detener"

Un hombre de 44 años fue detenido este domingo por la Policía Local de Vigo epor un presunto delito de violencia de género. En el momento de la detención, el hombre habría manifestado en voz alta: "Es mi mujer, no me puedo creer que por darle dos patadas me vayáis a detener". La mujer agredida contó a uno de los agentes que habían estado comiendo en casa de unos amigos y, tras abandonar la casa e ir caminando por la calle, el hombre habría comenzado a golpearle la cabeza con la mano. Tras estos golpes en la cabeza, recibió varias patadas.