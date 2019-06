El hombre que 'desenmascaró' a una tragaperras

En 1983, un cartero introdujo 680 monedas de cinco duros en una máquina electrónica para demostrar que estaba trucada. "Yo reclamé mi dinero y me trataron como si quisiera estafarles, y eso no lo admito. Sé que muchos dirán que soy tozudo, pero creo que España funcionaría mejor si todos conociéramos cuáles son nuestros derechos y protestáramos cuando alguien no los respeta". Esta es su historia.