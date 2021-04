El hombre acusado de estrangular al "estrangulador de la Interestatal 5" no enfrentará pena capital [ENG]

Budrow está acusado de estrangular al asesino en serie de California Roger Kibbe, más conocido como el "estrangulador de la I-5", no obstante no enfrentará la pena de muerte. The Sacramento Bee dice que el fiscal de distrito del condado de Amador anunció que presentará cargos de asesinato en primer grado contra Budrow y que buscará cadena perpetua sin libertad condicional. Budrow está acusado de estrangular a Kibbe en febrero en su celda compartida de la prisión de Mule Creek, en principio para poder optar a una celda para él sólo, aunque lueg