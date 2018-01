"Holoceno", la secuela de "The man From Earth", disponible gratis legalmente en TPB [ENG]

Con la guerra contra el intercambio de archivos en pleno apogeo, 2007 vio la película "The man From Earth" siendo pirateada por todo Internet, pero sus creadores no lucharon contra el movimiento. En su lugar, agradecieron a los piratas su atención. Más de una década después, la secuela The Man From Earth: Holocene, se está compartiendo de nuevo en The Pirate Bay. Pero esta vez han sido sus propios creadores los que la han subido. Además han llegado a un acuerdo con opensubtitles por lo que la película está subtitulada desde el primer día.