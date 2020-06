Holanda y sus aliados meten presión ante la cumbre de líderes de la UE sobre el fondo de recuperación

Este jueves se reúnen los líderes de la UE, pero ya se han emplazado para seguir hablando en torno al 9 de julio,esta vez previsiblemente cara a cara, para intentar ir cerrando un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión Europea que Holanda no prevé para "antes de otoño".Pero los jefes de Gobierno no sólo llegan divididos,sino que quienes más se oponen a la propuesta de la Comisión Europea, Holanda y sus aliados están metiendo presión en las horas previas a la reunión con un artículo en el Financial Times en el que llaman al "gasto responsable