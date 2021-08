Hola, Soy Skaworld el mantecoso, experto en venta de humo. Te respondo

Es posible que el término "tocomocho" suene a típico anuncio de los que prometen y prometen hasta que... les firmas un contrato. Soy experto en venta de humo y tras años de experiencia tengo algunos consejos y recomendaciones para mejorar tu relación con los vendemotos y que exprimas a fondo tus lereles. Para que veas que no soy el típico amargado te pongo un ejemplo: ¿has oído hablar del término "fintech"? Es el termino que le ponen a los chiringuitos de toda la puta vida para darle un toque 3.0 on cloud machinelearning IA my grandmother on skateboard. Aprende a distinguir una posible oportunidad de inversion de un cantamañanas con mi método patentado "Si huele a que ganas dinero sin mover un puto dedo, es muy probable que sea un puto timo"