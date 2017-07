Hola , estoy desesperado , llevo 26 días para que YOIGO me haga una portabilidad de fijo y móvil desde MOVISTAR . Todo empezó el 23 de junio que fui a una tienda YOIGO a realizar la portabilidad, (a la chica de la tienda un 10, máxima amabilidad, se preocupa me ha llamado 5 veces y ha reclamado a YOIGO varias veces) me dijo que en unos 12 días ya estaría todo hecho, pasan los días y el 5 de julio viene el técnico de YOIGO me instala la fibra y OH sorpresa , internet no funciona, se queda en verde fijo el PON pero no levanta internet, me comenta