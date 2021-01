Historia de un viejo informático

En esta serie pretendo, con la anuencia del Gran Jefe, Pedro, y de vosotros, sufridos lectores, contar parte de las experiencias que, como informático, he tenido a lo largo de treinta y pico años de profesión. Sinceramente, no creo que los desvaríos de un abuelo cebolleta sean de mucho interés en estos tiempos de “Gigaborcios a mogollón por dos duros”, pero he recibido varias sugerencias de que “escriba mis memorias” o algo así, así que aquí están. Mejor dicho, estarán, a lo largo de las próximas semanas, si sois capaces de soportarlas.