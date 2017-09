La historia oculta del fin del roaming: cómo estas cuatro mujeres vencieron a las telecos

En la reunión previa no se había llegado realmente a un acuerdo, y como explicó en su momento el corresponsal de RNE Antonio Delgado, previamente a la gran mentira de Reding, 24 de los 27 miembros de la UE se habían opuesto en privado a acabar con el 'roaming'. Pero nadie estaba realmente en posición de oponerse de cara a su electorado. "Yo he sido la ponente: he tenido que proponerlo, que defenderlo y que llevarlo a buen puerto, pero hay que reconocerle al parlamento la decisión de jugársela y que se acabara el 'roaming'", añade.