La historia de un edificio y un soportal

[C&P] Hace no mucho, paseando por Madrid, pasé junto a un edificio que a simple vista parecía normal... hasta que me paré y descubrí algo muy diferente en él y en ese curioso espacio que tiene en la planta baja... y me hice la pregunta ¿no os parece como demasiado grande como para ser un soportal de acceso al edificio? Es decir, ¿por qué un promotor iba a desaprovechar tanto espacio que luego podría vender? No tiene sentido.