edición general
4 meneos
6 clics
La historia de Astérix y Obélix, el cómic más famoso de Francia que debutó hace más de seis décadas

La historia de Astérix y Obélix, el cómic más famoso de Francia que debutó hace más de seis décadas

Los galos más famosos de la cultura popular llevan más de 60 años entreteniendo a diferentes generaciones y han vendido más de 300 millones de álbumes

| etiquetas: astérix , obélix , comic , 6 , décadas
3 1 0 K 50 Cómics
sin comentarios
3 1 0 K 50 Cómics

menéame