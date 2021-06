Hilo de Loola Pérez sobre "violencia vicaria"

Tan acientífico es el término 'violencia vicaria', que no forma parte de los manuales de diagnóstico. Es un término inventado por la psicóloga Sonia Vacarro en 2012, cuya investigación sigue siendo desconocida y no concluyente.

'Violencia vicaria' es un término tan acientífico como 'síndrome de alienación parental', lo cual no significa que:

1) Los progenitores no manipulen a sus hijos para ponerlos en contra del otro.

2) No se dañe o asesine a los hijos para causar dolor a un progenitor.