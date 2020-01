Si mi hijo pudiera hablar

Entrada del psicólogo clínico Dr. Robert Naseef sobre su hijo. Mi hijo, Tariq, cumplirá 40 años este noviembre. Es autista, no habla y tiene una discapacidad intelectual grave. Como muchos otros padres de niños autistas que no hablan, he tenido muchas conversaciones imaginarias con él a través de los años, y me pregunto qué me diría si pudiera hablar.