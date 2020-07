"¡Mi hija no se va a quedar encerrada en casa!" la reacción de un padre tras el positivo por Covid de su hija

"¡¡Mi hija no se va a quedar en casa!! ¿Qué se ha creído usted? Mi hija tiene todo el derecho del mundo a salir. Usted no la va a encerrar. Esto no es una dictadura. Mi hija va a salir de casa cuando le de la gana" dijo el padre de una paciente que dió positivo por Covid, según la doctora de un centro de salud le contó a la periodista Carme Chaparro. La familia vive en un chalet con piscina según la propia doctora.