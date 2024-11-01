El futuro será ser uno y ser muchos, crear espejos de espejos en que nadie pueda encontrar nuestra imagen. Redactar párrafos con inteligencia artificial porque la estupidez natural se habrá hecho con la humanidad. Convivir con centros de datos que socavarán la convivencia con la naturaleza. Elegir la autoridad que tomará decisiones por nosotros. No pensar, no hablar, no mirar, no encontrar a nadie. Inventar relatos que borrarán todos los datos que puedan contrarrestar el Relato. Crear personajes que serán máscaras para animarnos a nosotros mismos, para darnos la razón, para elevar nuestra moral. Escribir una pequeña historia y ser alabados por ellos. Inventar ejércitos de bots para señalar a los que digan que mi victoria no es merecida, heterónimos que proclamen, de una maldita vez, que, por fin, merezco la victoria en el Concurso de Microrrelatos.