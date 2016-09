La herramienta de detección de pornografía de Yahoo ya es Opensource

4 meneos 12 clics

Cuando alguien sube una fotografía en una red social, se ponen en funcionamiento los sistemas de detección de porno de cada plataforma, sistemas que pueden ser más o menos exactos, motivo por el cual ocurren tantos errores de eliminación de imágenes que no entran dentro de esa categoría. Yahoo! cuenta con un buen sistema de fotos NSFW (not safe/suitable for work), y a partir de ahora tiene el código libre, por lo que cualquier aplicación puede hacer uso de él para evitar que se suban determinadas fotos en su base de datos.