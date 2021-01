Los héroes del 4x4 que llegan donde no llegan las ambulancias: “He dormido una hora”

Jacobo Ruiz atiende al teléfono a El Confidencial mientras atraviesa Bravo Murillo. “Aquí solo hay nieve, no se ve el pavimento. La gente que me vea en este coche no sé qué se debe pensar, que soy el tonto que se va de cañas”. Nada más lejano de la realidad. Jacobo es uno de las decenas de conductores voluntarios que se han ofrecido a echar una mano en plena congestión de la capital, trasladando a sanitarios a los hospitales que han quedado aislados por la nieve o ayudando a ONG a transportar provisiones a las zonas más desfavorecidas.