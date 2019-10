[HEMEROTECA] Santiago Abascal reconoce que recibió 12.000 euros del PP pero no recuerda quién se los dio

El exdirigente del PP vasco Santiago Abascal no recuerda quién le entregó 12.000 euros para reconstruir su comercio en 1999 tras un atentado de ETA. Ha reconocido ante el juez que investiga los ‘papeles de Bárcenas’, Pablo Ruz, que efectivamente el partido le dio ese dinero, lo cual agradece mucho, pero no recuerda “en absoluto quién ni cómo me lo dio”.