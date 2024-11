Hemeroteca: Ayuso asegura que en el caso de Samuel se ha acusado "sin motivo y sin pruebas"

La presidenta regional, que ha sido acusada por la izquierda de no dar un paso al frente contra la homofobia, se ha referido en esos términos al asesinato en A Coruña. "Yo no sé cuáles eran sus inclinaciones sexuales ni creo que tenga relevancia, porque lo que ha ocurrido es que han matado a una persona, han matado a un hombre, no sabemos por qué. Cuando avance la investigación veremos cuáles son las causas, todas injustificadas e irracionales. Pero no me atrevo a decir si se puede calificar de problema de homofobia",