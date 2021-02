Helvétius: “Nada es tan raro como juzgar por uno mismo”

Helvétius expone desde el principio que su intención es la de hacerse cargo de la moral como si de una física experimental se tratara, lo que atentaba directamente contra los dictados religiosos, ya que, a juicio de las potestades eclesiales, el bien y el mal no son asunto de una investigación erudita, sino del dictado divino. El objetivo de la obra del francés no es otra que la de encontrar la verdad, aunque no de una forma servil y humilde, como se predica desde los púlpitos, sino a través de una sincera y descarnada investigación intelectual