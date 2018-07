He vuelto a Rusia diez años después: así ha cambiado el país de Putin en la última década  

Nací en Saratov en 1993, una ciudad portuaria del Volga situada a 858 km de Moscú (traducido en distancias, eso son 15 horas en tren). Una ciudad que permaneció totalmente cerrada y aislada para los extranjeros hasta 1991, la caída del orden soviético. En 2001 me mudé a España con mi familia, visitando Rusia una única vez desde entonces, en 2008. En aquel entonces no vi demasiados cambios. Pero ahora que recientemente visité de nuevo mi madre, he visto un país bastante renovado, si no totalmente, durante los últimos diez años.