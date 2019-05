He sido citado para declarar contra Deliveroo

Este 31 de Mayo declaro contra Deliveroo en calidad de “Tercero interesado”. La verdad es que nunca llegué a denunciar, siempre me ha dado bastante repelús el papeleo, y todavía sigo huyendo de él. Pero eso, la fiscalía ha creído oportuna mi declaración y allá voy con más ganas que ideas😊

Me metí en Deliveroo hace como dos años. Lo hice sin que me importasen las condiciones: se trataba de trabajar con tu bici. Siempre he dicho que este trabajo es algo así como el Pokemon Go de las bicis: “Tarán” suena tu móvil y entra un pedido, ¿aceptas brodel? “Do you wanna have a nice trip to the centah from Vallecas and then go back, for only 4€*?” Si, el asterisco tiene el mismo tamaño que Australia, podría ser considerado satélite.

Entras, no te dan nada de material, salvo una mochila enorrrme que has de cargar, para la cual has de pagar un depósito de 60 pavos: se te quitarán cuando cobres el primer mes. Ni bici (no saben que bici llevas, se la suda: he visto chavales con BMX ) ni casco, ni un chubasquero pa cuando llueve (con lluvia no hay frenos que valgan!)…

Si pinchas: te jodes, si te caes: te jodes, si te atropellan: Te ponen un abogado… Nah que va.. TE JODES. Estás geolocalizado en todo momento: La aplicación te recomienda el mejor sitio para ir a tu destino, y con esa excusa, los de la centralita saben dónde estás y a dónde te diriges. Si te pierdes, mensaje: Donde coño vas, qué haces. Aunque la gente que trabaja ahí no tenga la culpa, eran gente amable, pero con normas que cumplir. Además, el cliente también te puede seguir desde su móvil, lo que a veces ocasionaba algunas risas.

Y nada, vas to shulo por la city, quemando rueda, tumbando aguja, discutiendo con coches cada dos por tres (al final te hartas cuando sale algún energúmeno con la cara inyectada en sangre dispuesto a destrozarte la tuya. Hay veces que me he pasado con mis venganzas lo reconozco, aunque tengo colegas a los que les han arroyado porque iban muy despacio por una calle de un carril y luego el conductor se ha dado a la fuga…). Eso sí, el estrés nunca te lo quitas, recuerda que eres un estorbo…

Una vez un policía en moto, yendo por la calle Princesa, me dio una buena hostia en la mochila. Me fui a cambiar de carril, y para “avisarme” me dio un hostión y así recolocarme. Me quedé atónito. Me dijo algo así como: “Tú imbécil, ten cuidado, ponte en tu carril. ¡¡¡Y quítate el casco coooño!!!” Se refería al caso de música que llevaba. De vez en cuando me ponía uno, solo uno 😉 Ardí por dentro pensando en destruirle. Se fueron y me puse el casco de la música y con esta bonita canción de Operation Ivy que os comparto: Operation Ivy - Officer Atentos a la letra, es poesía xdd

Pero no todo son lágrimas en este trabajo, reitero que trabajamos con la bici, y para muchos de nosotros es un buen hobby. La gente es más agradecida con las bicicletas. Les llevas la comida con tu esfuerzo y se nota: solían dejar bastante propina para los pocos pedidos que hace un tío con sus piernas. En los restaurantes en Agosto siempre te daban agua, y muchas veces dejaban que te comieses las sobras que había en alguna mesa XD Me encanta la comida mejicana XD

Hablabas con bastantes riders, con los de Glovoo también, te contaban sus batallitas (una vez uno me contó que esa misma mañana había ido a una oficina para que una chica le diese las llaves de su casa y fuese a abrir a su amiga, a la cual había dejado dentro encerrada, la chica le abrió como si fuese Jesucristo, claro).

En Deliveroo las bicis cobran 4€ el pedido, algo menos que las bicis eléctricas y las motos. Luego, recuerda que eres autónomo, tienes que hacer la declaración trimestral, donde tienes que declarar el IVA y el IRPF. Esto, más la cuota de autónomos, es decir, 50€ al mes tarifa reducida para menores de 30 años, pues hacía que el pedido se te quedase en algo menos de 3 euros. Fantástico. Además, has de arreglártelas para hacer tú la declaración, ya que Deliveroo se olvida de esos temas, la respuesta era: ¿Pero si tú eres autónomo, tu sabrás? O sea, era tremendamente evidente su estrategia, y tampoco se escondían. Jugaban con el “Esto es así” con “puedes trabajar de lo que quieras aparte de esto…” y eso, solo te echaban en falta cuando hacías algo mal. Muchos riders al haber pagado la mochila, tapaban la publi de Deliveroo diciendo que ellos son autónomos, que si quieren publicidad que paguen, a mi me parecía de lujo, pero siempre pasé de hacerlo.

Luego, te decían que si querías meter a un amigo y que repartiese contigo: unas horas él otras tú, podías hacerlo. Se metió un amigo. En esas fechas había bonificaciones por número de pedidos al mes. Pero había que seguir los horarios como decían ellos. Nosotros nos lo saltamos e hicimos lo que nos salió del moño. La app funciona igual. No nos pagaron esos pedidos. En total más de 200€. Les inflé a correos, mi colega proponía ir a la oficina y requisar algún que otro Mac ajajajja pero acabamos por desistir. Decidimos pasar a la acción de otra forma, les haríamos un buen escrache, coger pedidos y llevárnoslos a casa, a comérnoslos cooooño. Si lo pensáis, en ese caso solo pierde Deliveroo, al cliente se le envía otro. Los putos Robin Hood de Madrid. Pues nos cerraron la app antes de poder delinquir, fue una pena. Sí. Pero sigo siendo el más gangster, lo juro.

Por último, contar que cuando me contrató una consultora (como no), ya habiendo dejado Deliveroo hace meses. Estos no pudieron porque seguía dado de alta en la SS por Deliveroo. Mira, hasta que me dieron de baja... Dí unas buenas voces en la oficina, me cabree bien. Tenían un buen esbirro, este era el que aguantaba todas las charlas de los corredores y de quien se plantase allí, que solía ser mucha gente, un medio jefecillo, un tío que no le importaba que le escupiesen todos los días por unos euros de más. Que cara de hijo puta tenía ese cabrón. Monté una buena jajajaj estuvo gracioso. Pero estuve de aquí para allá entre la oficina de inspección del trabajo, la SS y Deliveroo… De hecho, estuve en el despacho del director del centro e la SS de Chamartin, con el señor mayor que me atendía, yo pidiéndole por favor que firmase un papel que dijese que se iban a cagar en los pantalones, josdeputas. A lo que el director me respondía con mucha amabilidad y paciencia que no podía hacer eso. Él y el señor que me atendieron fueron muy majetes, de hecho, el que me atendía me llego a decir, que no sabía cómo nosotros los jóvenes no nos levantábamos y salíamos ya a la calle a dar voces. Total, compañero, total. A dar hostias.

Los de las motos te contarán otra historia, supongo. Hacen más pedidos y ganan más. Estuve hablando hace poco con un marroquí que estaba en Glovoo y decía que había dejado su curro de oficina pa salir a repartir con la moto, que se aburría xd y que ganaba sus 2500€. Ahora creo que han ampliado la zona de reparto para las bicis (antes solo era el centro: Norte hasta Bernabeu aprox, Sur hasta Vallecas aprox) y parece bastante matada.

También he visto que hay más chicas riders, y me parece la hostia. Así que no pare, que la bicicleta es la polla, solo hay que perder el miedo a los coches. PD1: creo que voy a hacer otro artículo PRO-bicis en ciudad, calentito va a estar ese tema xd

Bueno, lo dicho, el 31 de Mayo declaro en los judgados de Princesa, que casualidad… Aunque ahora que lo pienso, ahí al lado está la inspección del trabajo, donde tuve que poner una denuncia, para que me diesen de baja en la SS, pero no dice nada de eso la carta… Y la denuncia la puse hace casi año y medio xd Lo único que dice es que lleve todas las pruebas que crea necesarias. En fín, no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar, pero interesante estará.

Si alguien con alguna noción sobre el tema lee esto, estaré encantado de recibir toda ayuda o información que se me ofrezca. Por supuesto, si alguien quiere saber algo más, responderé y contaré lo que se me pregunte con suma devoción.

Y nada, ya os cuento después del Juicio😉