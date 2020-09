"He perdido mi plaza de maestra por dar positivo en covid-19"

El 1 de septiembre la Generalitat me ofrece ese plaza y la acepto sobre las 11 de la mañana. A las 12 aproximadamente mi familiar me confirma que es positivo. Así pues, rápidamente llamo al 061 para ver qué pasos tengo que seguir. Me dicen que vaya ese mismo día a hacerme el PCR. Me hago el PCR y llamo a la escuela para comentar que estoy pendiente de mi prueba...