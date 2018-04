He mirado todos los datos que Google tiene sobre mí y confirmo que es el Gran Hermano definitivo  

He estado investigando todos los datos que Google ha ido recopilando sobre mí y me he llevado unas cuantas sorpresas. He utilizado la herramienta Google Takeout para descargarme una copia de seguridad de todo lo que tienen sobre mí. Ya es bastante significativo que esta copia ocupe varias gigas. Una cosa que hay que tener en cuenta es que Google no tiene por qué estar revisando o vendiendo estos datos. Sin embargo, en algunos casos me parece excesivo incluso el simple hecho de que recopilen algunos de ellos.