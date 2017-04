He llevado una semana la misma camisa antimanchas y antiolor, y es un inventazo

Nunca pensé que diría esto con orgullo, pero he llevado la misma camisa durante siete días seguidos, fin de semana incluido. No, no he cambiado mi aspiración de ser un vago moderno por la de ser un guarro moderno. Se trata de una camisa con un tratamiento especial que, según prometen sus fabricantes, resiste las manchas, las arrugas y los olores. El sueño para alguien que no sabe planchar, viaja mucho y se derrama encima bastante cerveza. Comprobemos si es verdad.