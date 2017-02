Le he dado una oportunidad a Windows Defender y me he encontrado con un buen antivirus

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Me pregunté si quizá aquel ex-ingeniero de Mozilla no tendría razón. Quizá muchos entre los que me incluyo nos dimos mucha prisa descartando el programa de Microsoft. En muchas ocasiones usuarios, medios y público en general tendemos a criticar los productos de Microsoft simplemente por el hecho de ser de ellos. Quizá muchos entre los que me incluyo nos dimos mucha prisa descartando el programa de Microsoft, con lo que decidí probar Windows Defender como antivirus durante un mes. Y al igual que pasó con Edge, también me he llevado una sorpresa.