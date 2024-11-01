Hay tres tipos de violencia...(parte 2)

Violencia 1: EEUU e Israel arrasando el mundo y asesinando a voluntad.

Violencia 2: sale el alcalde de Oleiros a decir que el fascismo internacional es asesino, que viene a por todos, que han decidido que lloren las madres y que estando en estas, que lloren las suyas que el pasa de ser arrasado por esta ralea.

Violencia 3: mamporreros mediáticos al toque a decir que simplemente plantearse la autodefensa de la vida es un delito.

Fuentes:

+ www.meneame.net/story/hay-tres-tipos-violencia

+ www.meneame.net/story/alcalde-oleiros-sorprende-television-donald-trum