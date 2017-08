¿Por qué hay tan pocas chicas en Menéame?

Disclaimer: antes de crujirme a negativos, leed el artículo entero. Prometo que responderé a todos los comentarios que me hagáis de forma educada y correcta ortográfica y gramaticalmente.

¡Flashback! Llevo siendo usuaria de Menéame desde 2006, cuando todo esto era campo y los buhonejos campaban a sus anchas por los blogs. Desde entonces he ido y venido por esta página, he conocido a algunos meneantes (no a través de Menéame sino en otros ámbitos y luego resulta que estaban por aquí) y toda la gente que he conocido en persona ha sido encantadora.

¡Flashforward! Hace unas semanas me hacen las tres preguntas, a saber: “¿Estás buena? ¿Tienes dinero? ¿Tragas o escupes?” Y me quedo patidifusa, porque como usuaria de Twitter con un timeline más o menos saneado no estoy acostumbrada a estas cosas, así que me he puesto a investigar sobre por qué sucede esto, cómo afecta a las chicas que hay por aquí y si hay distinto trato para las mujeres.

Fuentes bien informadas me dicen que lo de las tres preguntas ha sido mala suerte, que ya apenas se hace (esto lo he comprobado con otras fuentes y todas apuntan a que fue casualidad que me tocara la china porque en efecto no es lo habitual) y que en general en Menéame no se trata diferente a las mujeres. Aunque la realidad es que estas preguntas a quien no se efectúan casi nunca es a los hombres (recalco el casi porque estas fuentes me dicen que alguna vez sí que se ha hecho a algún varón).

Mirando un poco las noticias publicadas, los comentarios y el Nótame no veo muchos perfiles femeninos, así que pido datos a los jefes por si me pudieran decir qué porcentaje de usuarios y usuarias hay en esta plataforma. Estos datos están extraídos de Google Analytics:

Así pues, ¿qué está pasando con las mujeres de Menéame? ¿Por qué no están? ¿Te tratan diferente si eres hombre? Para responder a estas preguntas, hice varias cosas: hablé con algunas mujeres (y hombres, claro) y me abrí un perfil con nombre de varón y foto inequívocamente masculina para ver qué pasaba.

Lo que me dicen las mujeres que usan Menéame

Después de hablar con varias mujeres, todas coinciden en que en líneas generales el trato es bastante correcto con algunas excepciones. Me comentan que antes era más difícil ser usuaria de esta plataforma por hilos como este del pleistoceno.

Me dice @delapluma que a ella no le han hecho las tres preguntas y que, en su opinión la tratan igual que a los chicos. La misma sensación tiene @raquelita, que dice que además hay chicos que en privado, cuando les explica sus argumentos, son bastante razonables (aunque reconoce que hay mucho machismo entre los meneantes).

Una usuaria que no quiere ser identificada me comenta que el “lobby del patriarcado” tumba sistemáticamente todas las noticias de violencia de género, lo que al final provoca una autocensura a la hora de enviar noticias a la cola. Otras chicas me dicen que, además de las historias de violencia de género, los temas feministas también despiertan las iras de un grupo de usuarios que se abandonan al pataleo porque les estamos ensuciando su parque de juegos con nuestras “chorradas” (volveré sobre la noticia que propició este comentario más tarde):

Me ha resultado muy interesante hablar con @cariátide_locuaz, que me comentaba cosas como que “tanto en el nótame como en hilos de comentarios he recibido comentarios machistas y misóginos; alguno de ellos me deseaba la muerte por defender mi opinión, feminista y contraria a la suya.” Y siempre me ha recalcado que en el Nótame el trato es más respetuoso con las mujeres, cosa que me han dicho más chicas y que yo misma he advertido. ¡Bien por el Nótame!

Mi experiencia con un usuario masculino

Después de usar una semana un usuario con nombre masculino y haciendo un cuadro con las puntuaciones recibidas, más o menos me llevo los mismos votos positivos y negativos con ambos. Sin embargo mi porcentaje de publicadas es mayor siendo hombre que siendo mujer, y además cuando mando noticias como mujer recibo más comentarios de “es que no me gusta esto que mandas”.

En mis envíos como Patchgirl no me dicen “es irrelevante” o “es cansina”. Me dicen que no les gusta, mientras que en el masculino me lo razonaban de otra manera o no votaban ni positivo ni negativo y dejaban morir las noticias. Lo mismo es casualidad, no quiero sacar conclusiones precipitadas porque no tengo una muestra suficientemente amplia para saber si hay mucha diferencia.

Mis conclusiones: ¿por qué no hay más mujeres en Menéame?

Después de estar un par de semanas haciendo pruebas y hablando con bastante gente, tengo varias conclusiones sobre por qué hay pocas chicas por aquí:

1) Es posible que otros foros para compartir noticias sean más amigables con las mujeres. Puede ser a nivel del trato con los usuarios o porque no se aclaran con la usabilidad. O es que les puede la imagen de Menéame como un nido de trolls.

2) Las noticias que ciertos usuarios detectan como “feministas” o “cosas de chicas” son votadas negativo sistemáticamente, en un mecanismo similar al que manda a pique a cualquier noticia que venga de un medio AEDE. Hay un grupo de usuarios que primero vota negativo y luego pone a caer de un burro a la meneanta. Lo he visto por aquí, por ejemplo.

3) Chicos, en pleno 2017 lo de las tres preguntas, por mucho que en un principio tuviera su gracia y sea una broma interna, ya ha dejado de tenerla y son como para huir de la página si eres nueva y es tu primer contacto con la comunidad meneante.

4) Y lo más importante: sé que Menéame no es Forocoches, así que demostradlo. No os cuesta nada tratar a las meneantas como iguales en vez de asustarlas para que no vuelvan más. O a lo mejor sí, y no os ensuciamos vuestros hilos con mensajes amenazantes a vuestra masculinidad.

¿Me contáis cómo lo veis vosotros?