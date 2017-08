Hay una razón por la que los tíos ocupan tanto espacio al sentarse

Stu McGill se percató de que tenía un problema en cuanto me senté en su sofá. Había ido con el pretexto de entrevistarle para una revista, pero lo que realmente quería saber era por qué, después de décadas haciendo pesas, me había empezado a doler la espalda al hacer ejercicios básicos como sentadillas y peso muerto. McGill me observó sentarme y adoptar la postura clásica, con las piernas abiertas, el tronco inclinado hacia delante y las puntas de los pies apuntando hacia fuera, una postura que, luego supe, venía determinada por la forma...