Sí, hay personas que se están quedando atrás

Del España va bien, al «Todavía no podemos gastar todo lo que nos gustaría» que dijo M.Rajoy a los pensionistas, siguen ofreciéndonos frases lapidarias. La situación se encamina hacia la pobreza de solemnidad. «Se retrocede con seguridad pero se avanza a tientas«, decía Benedetti; y aquí estamos tan atascados, que no es que no se avance, sino que retrocedemos en el tiempo, hacia la pobreza, que parece irremediable. El Estado de bienestar está en peligro. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la crisis está a punto de terminar?