¿Hay partido en la izquierda?

La pregunta es juguetona; dicen que explicar los chistes es la forma más eficaz de asesinar su gracia, así que supongo que algo similar pasa con los juegos de palabras: se intuye que me refiero no sólo a la presencia o ausencia de partido, organización, colectivo, ejército bien pastoreado –en columnas anteriores quedó claro que la única cosa que a eso se parece es el PSOE, aunque la parte de izquierda sea discutible–, sino también a si es posible afrontar los próximos dos años con un poquito de esperanza, no mucha.