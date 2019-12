Hay 80.000 personas que ganan más de 150.000€ al año

El problema que tenemos cuando hablamos de los ricos es que los imaginamos como una especie de ente, pero no somos capaces de ponerles un número al lado. La cifra con la que titulo este artículo es, obviamente, aproximada, y procede del INE.

Hay otra que también nos puede interesar: hay alrededor de 600.000 personas que ganan entre 60.000 y 150.000 al año.

Ahora vamos a echar un vistazo a esto. Los datos son de rentas y no tienen por qué ser, por tanto, rentas salariales. Aquí se incluyen los dividendos de empresas, resultados obtenidos en el extranjero, etc. Es decir: por algunos de esos rendimientos ya se ha pagado y no son completamente gravables de nuevo.

Como algunos de este grupo están ya en la parte más alta de la escala del IRPF, un aumento, aunque sea muy grande, del tipo impositivo, produce dinero, pero no la cantidad de dinero que esperábamos, o que algunos esperaban. Vamos a poner un ejemplo.

Primer tramo. Los que ganan entre 60.000 y 150.000 € al año. Si se le suben los impuestos hasta el 70% en su tramo máximo, tememos, a ojo, que siendo 600.000 personas, se pueden obtener , de media, 15000€ más por persona, o sea 9000 millones de euros más., sobre lo que ya pagan.

Segundo tramo. Supongamos que conseguimos sacarles, de media, 50.000€ más por cabeza. Es demasiado optimista, pero mantengamos esa ficción. Esto serían 4000 millones de euros más.

O sea, que sangrando a los ricos a los bestia, se podrían obtener 13.000 millones de euros más. No sé si os dais cuenta de que eso es aproximadamente una extra de las pensiones. No sé si os dais cuenta de que subir las pensiones 10 € por cabeza va a costar del orden de 1400 millones.

Y ahora, tenemos que meter los coeficientes que mete todo contable honrado. Des tas 680.000 personas a las que se le suben los impuestos a todo trapo, ¿cuántos van a marcharse, cerrar su empresa, domiciliarse en otro lado, etc? No sabemos cual es la cifra, pero desde luego que no es cero. ¿Ponemos un 8%? 60.000 se escaquean de un modo u otro. Dejan de pagar el nuebo impuesto y dejan de pagar también el antiguo. Porque esa es la putada: el que se domicilia en Chipre, deja de pagarlo TODO. Ahì se palman alrededor de 4500 millones. Le ponemos 4000 para ser estupendos.

Nuestra estrategia, finalmente, ha conseguido subir los ingresos en 9000 millones de euros. Ya nonos da ni para pipas. Ya tenemos los ricos exprimidos, y estamos igual que antes.

¿Y sabéis por que´? Porque la verdadera riqueza está en las empresas y nosotros estamos señalando a las personas.

Parece mentira que a estas alturas nos metan un gol como ese. Las grandes corporaciones hacen que señalemos a otras personas a las que llamamos ricos para escaparse ellas del escrutinio fiscal. El problema, amigos, está en Amazon, Apple, Google, Netflix, Banco de Santander, Endesa, Repsol... Y en las que son 100 veces más pequeñas que esas.

Las que se lo están llevando absolutamente crudo son las corporaciones multinacionales, y no el tipo que gana 200.000 al año, porque sea un dentista de éxito. Las que se lo llevan a mansalva, pagando tipos marginales del 4% son las empresas, que verdaderamente drenan riqueza de la sociedad de mil modos diferentes, desde pagando salarios de miseria, a exigir subvenciones, a sobreutilizar infraestructuras a simplemente llevarse la pasta fuera.

Y nosotros, como gilipollas, cuando no nos cuadran las cuentas, señalamos a las cabezas visibles. Pero no al monstruo.

¿Sabéis que los Botín no llegan al 1% del Banco de Santander? Pues eso. Espabilemos: el monstruo es el banco, no la cara, más o menos agraciada, que aparece en las ruedas de prensa.