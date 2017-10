Hasta el moño del ME TOO

Esta mañana he abierto facebook y me han saltado a la cara, como gatos enfadados, montones de estados de amigas, conocidas y desconocidas contando de manera más o menos explícita (dependiendo del estilo de cada una) sus experiencias como víctimas de acoso sexual. Al principio, he entrado en pánico. “Esto es mucho más grave que los incendios en Galicia o la pre-guerra Cataluña vs España. Más grave, incluso, que el distanciamiento entre Arévalo y Bertín Osborne”, me he dicho a mi misma. Y he activado mi DEFCON 2 mental.