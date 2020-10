Harry Reid, ex-senador EEUU, repite: OVNIs hicieron que las armas nucleares fuera inutilizables, pide investigar [EN]

El ex- senador Harri Reid de Estados Unidos lo repite: los OVNIS hicieron que las armas nucleares fuera inutilizables y pide una investigación sobre los sucesos: "Si el presidente hubiera pedido que se lanzaran no se habría podido hacer". Reid, que fue una figura prominente de el programa secreto de OVNIs del departamento de defensa dijo que ha habido numerosos avistamientos de OVNIs realizados por los responsables de lanzamiento de misiles, todo ello en el documental "The Phenomenon" estrenado el pasado martes.