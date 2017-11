Hariri retira su dimisión como primer ministro de Líbano a petición de Aoun

"He presentado mi renuncia oficialmente al presidente que me ha pedido que la reconsidere y he optado por atender su petición", ha anunciado Hariri en una declaración al término del encuentro, según informan los medios locales. Hariri, que anunció desde Riad su renuncia alegando que temía por su vida y criticando al partido-milicia chií Hezbolá y a Irán, ha regresado finalmente este miércoles a Líbano, donde se ha reunido con el presidente del país y con el presidente del Parlamento, Nabih Berri.