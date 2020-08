"Te hará querer morir ahora", dice el alcalde después de renovar el cementerio. [PT]

El alcalde de Itamaraju (BA), Marcelo Angênica (PSDB), hizo una mala broma al explicar las reformas que hizo en el cementerio de la ciudad. "¡Está asfaltado, va a ser hermoso, va a hacer que quieras morir! Bromeando...", dijo Angênica en una entrevista con la Radio Extremo Sur. El tucán comentaba las obras del nuevo cementerio de la ciudad en el programa "Jornal do Meio Dia". El profesional que estaba a cargo de la entrevista se sorprendió por la declaración y respondió riéndose: "Si quieres, puedes irte, no quiero no hacerlo".