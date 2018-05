¿Te han robado una foto? #TeMandoMiFactura  

El otro día, me enteré gracias a una amiga de que los “amigos de lo ajeno” habían visitado mi perfil de Instagram y que habían decidido que algunas de mis fotografías daban la talla para pasar a formar parte de su perfil en esta red social. Estos amigos de lo ajeno, resulta que se dedican a ser “organizadoras de bodas y eventos” según publican en su web y redes sociales y cuando lo vi, además de no dar crédito a la cara dura que le echa la gente a las cosas, me planteé muy seriamente gritarlo a los cuatro vientos...