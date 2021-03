"Han regalado a Juan Carlos I el privilegio de regularizar y tener una excusa absolutoria en lo penal"

La Fiscalía lleva 13 meses investigando al rey y no le ha notificado que está siendo investigado. La Agencia Tributaria ha estado investigando al rey desde hace 1 año y en lugar de hacer como con cualquier ciudadano, presentar denuncia al Ministerio Fiscal, ha hecho informes. El Consejo del Estado hace informes; la Agencia Tributaria, no. Tiene que formular denuncias, y no lo ha hecho. Como consecuencia de todo ello, le han regalado a Juan Carlos I el privilegio de regularizar y tener una excusa absolutoria en el ámbito penal.