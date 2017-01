Me han llamado escoria por decir que el feminismo busca la igualdad entre sexos en Menéame

Pues eso, me han llamado escoria por decir que el feminismo busca la igualdad entre sexos: www.meneame.net/c/21030324 de NinjaBoig.No ha sido el único comentario que, bajo mi punto de vista (claro, qué voy a decir yo!) se ha salido de madre. Es cierto que podría haberle contestado en el menéo, como considero hacer aquí: www.meneame.net/notame/2682699 (a él y al resto), pero implicaría un gasto de energía elevadísimo, y perdería la razón por las formas, que es lo que estoy criticando. Pese a ello, y aunque casi opto por hacerme caso a mi mismo: www.meneame.net/notame/2682616 , creo que ejercer mi derecho a pataleo es sano. Y quiero hacerlo.No creo que estén en contra de la igualdad de derechos. De verdad que no. Creo que tienen un problema de comprensión semántica. El feminismo busca esa igualdad. El feminismo lleva en lucha siglos, y lo hacen a nivel global. Pensar que el feminismo busca la superioridad de la mujer con respecto al hombre es un error. Pensar que lo que hoy se llama feminismo es "otra cosa" y así declararse antifeminista no tiene ninguna coherencia.Quieres criticar situaciones en las que alguien se impone contra otra persona por su sexo? Hazlo. Estaré a tu lado mientras lo hagas, apoyándote. Hay gente buena y mala, y eso no depende de lo que tengan entre las piernas, pero, por favor, no metas en el mismo saco casos aislados, o particulaes, con aquellas personas que tratan de dignificar al cincuenta por cientro de la población mundial.Vuelve a leer esa última frase, puede zanjar discusiones que, de otra forma, acabarían con muchísima bilis, pero si pese a ello quieres insultarme, hazlo. Si así te sientes mejor, enhorabuena. Pero piensa que tienes suerte por no haber visto de cerca lo que el machismo (como antónimo al feminismo) puede hacer con una persona, y te deseo que no lo tengas que ver nunca.