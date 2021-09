Hamid Mir, el periodista que entrevistó 3 veces a Osama bin Laden

Siete semanas después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Hamid Mir estaba frente al hombre acusado de perpetrarlos en una ubicación no conocida en Kabul. Fue la última entrevista que le concedió Osama bin Laden. "Mire, señor Mir, recuerde mis palabras: los estadounidenses tendrán un diálogo con los talibanes algún día". También me dijo: "He atrapado a los estadounidenses. Quería que vinieran a Afganistán. Ahora están en Afganistán y se irán después de una gran humillación". No le creí. Pero Osama bin Laden predijo conversaciones…